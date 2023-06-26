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Во Львове на крыше поезда нашли тело 20-летнего парня: что произошло

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Во Львове на крыше поезда нашли тело 20-летнего парня: что произошло

Во Львове на крыше локомотива погиб парень / Фото: pixabay.com

Полиция расследует причины трагедии.

Во Львове в воскресенье, 25 июня, на крыше поезда обнаружили тело 20-летнего парня. Он умер из-за удара электрическим током.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным следствия, во Львове около 9.00 25 июня на крыше локомотива обнаружили тело 20-летнего парня. Трагедия произошла на улице Таллинской.

Личность погибшего установили – это житель Яворивского района Львовской области. По предварительным данным, он скончался из-за удара электрического тока.

На месте происшествия работали следователи. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Продолжается расследование.

Напомним, в селе Глебовичи Львовского района 10-летнего ребенка поразило током из оборванной электрической проволоки. Девочка погибла.

Также 25 июня под Львовом из-за удара электрического тока погиб 12-летний мальчик. Он приехал на каникулы к родственникам и отправился на рыбалку.

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Дата публикации
Просмотры
752
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