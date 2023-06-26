Во Львове на крыше поезда нашли тело 20-летнего парня: что произошло

Полиция расследует причины трагедии.
Во Львове в воскресенье, 25 июня, на крыше поезда обнаружили тело 20-летнего парня. Он умер из-за удара электрическим током.
Об этом сообщили в полиции Львовской области.
По данным следствия, во Львове около 9.00 25 июня на крыше локомотива обнаружили тело 20-летнего парня. Трагедия произошла на улице Таллинской.
Личность погибшего установили – это житель Яворивского района Львовской области. По предварительным данным, он скончался из-за удара электрического тока.
На месте происшествия работали следователи. По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с примечанием "несчастный случай". Продолжается расследование.
Напомним, в селе Глебовичи Львовского района 10-летнего ребенка поразило током из оборванной электрической проволоки. Девочка погибла.
Также 25 июня под Львовом из-за удара электрического тока погиб 12-летний мальчик. Он приехал на каникулы к родственникам и отправился на рыбалку.
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