Во Львове на ходу загорелся трамвай: видео

Во Львове на ходу загорелся трамвай: видео

Пожар возник в вагоне, который следовал в один из самых больших "спальных" районов города.

Вечером в понедельник, 17 января, во Львове загорелся во время движения трамвай №8, выполняющего рейсы из центра города в "спальный" Сыховский массив.

Видео этого ЧП опубликовали в Telegram-канале "Варта 1".

По словам очевидцев, огонь под вагоном вспыхнул около 19:50, когда трамвай проезжал по проспекту Червоной калины, вблизи ТЦ "Верхний Шувар" в Сыховском районе города. Вероятно, загорелись колодки трамвая.

В момент, когда было опубликовано сообщение, на месте происшествия не было сотрудников экстренных служб. Движение на этом участке пути временно приостановлено.

Напомним, ранее в Николаеве водитель троллейбуса переехал ногу выпавшей из салона пассажирке.

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