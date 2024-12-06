Во Львове на два дня объявили первый уровень опасности: в чем дело

Во Львове и области на два дня подряд, 6 и 7 декабря, объявлен первый уровень опасности из-за погоды.

Об этом сообщил Львовский региональный центр по гидрометеорологии.

В гидрометцентре сделали предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

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"Предупреждение об опасных метеорологических явлениях. По территории Львовской области и по городу Львову: 05 декабря ночью и утром, и в течение 06 — 07 декабря на дорогах гололедица. (І уровень опасности, желтый)", — говорится в заявлении.

По прогнозам синоптиков, погода во Львовской области 6 декабря будет облачной с прояснениями. Во второй половине дня возможен небольшой дождь и мокрый снег. На дорогах образуется гололедица. Дневная температура воздуха во Львове составит от +2 до +4 градусов.

К слову, на 6 декабря также в Киеве и области объявлен первый уровень опасности из-за погоды, и предупредили о нарушении движения транспорта.

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