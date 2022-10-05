Во Львове на блокпосте нашли большую сумму денег: що с ними сделали

Патрульные ночью нашли шестизначную сумму денег, а уже под утро разыскали того, кто их потерял.

Львовские патрульные обнаружили на одном из блокпостов шестизначную сумму денег и разыскали их владельца.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Львовской области.

"В эту ночную смену патрульные 3 батальона во время обследования территории на одном из блокпостов обнаружили большую сумму денег. Патрульные Михаил Марциняк, Олег Погаратый, Игорь Канюк и Руслан Команяк немедленно вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу. Следователи в присутствии понятых изъяли найденные деньги, а это шестизначная сумма", — говорится в сообщении.

Во время более тщательного осмотра территории патрульной нашли официальное письмо, в котором была упомянута волонтерская организация. Правоохранители не теряли надежды найти того, чьи это деньги.

"Командир взвода Михаил Лотошинский с напарником Романом Мамчаком под утро нашли мужчину, который потерял деньги. Патрульные направили гражданина в отделение полиции. Вот такая история с хорошим окончанием", — рассказали в патрульной полиции.

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