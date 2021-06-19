Во Львове на 8-летнего мальчика упало дерево во время прогулки в парке

Состояние пострадавшего тяжелое, он в реанимации.

Во Львове дерево упало на восьмилетнего мальчика, когда он гулял в парковой зоне в центре города.

Об этом говорится 19 июня в сюжете ТСН.19:30.

У ребенка перелом черепа в нескольких местах, сотрясение мозга и перелом голени. Состояние пострадавшего тяжелое, он в реанимации. Дерево было большое и гнилое, подтверждают в Галицкой райадминистрации. И должны за него отвечать коммунальщики, еще выясняют. Мол, на этой территории много частных участков.

В то же время местные говорят, что вдоль дорожек для пешеходов немало сухостоя. И во время непогоды регулярно отваливаются ветви. Полиция открыла производство по статье служебная халатность.

Новости Украины: во Львове на 8-летнего мальчика упало трухлявое дерево

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