Во Львове на 17 тыс. грн оштрафовали предпринимателя из-за невакцинированных работников

Предприниматель вину признал.

Во Львове на 17 тыс. грн оштрафовали частного предпринимателя из-за невакцинированных наемных работников.

Об этом говорится в постановлении Сыховского райсуда Львова, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, во время проверки магазина на улице Венской,3 во Львове в ноябре 2021 правоохранители обнаружили, что работники заведения невакцинированы. Также у них не было отрицательного ПЦР-теста. Поэтому частного предпринимателя обвинили в нарушении протокола № 44 Городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций от 28 октября 2021 года.

В суд предприниматель не пришел, однако в протоколе об административном правонарушении он вину признал и пообещал исправиться.

Сыховский райсуд признал предпринимателя виновным по ч.1 ст.44-3 КУАП, его оштрафовали на 17 тыс. грн. Также нарушитель должен уплатить 496,20 грн. судебного сбора. Это решение можно обжаловать в апелляционном суде.

Напомним:

Во Львове на 17 тыс. грн оштрафовали мужчину, который был на улице без паспорта.

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