Во Львове на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая в больнице "поправила прическу" врачу

В помещении львовской больницы произошла потасовка между мамой пациента и заведующей офтальмологическим отделением. Что решил суд?

Во Львове на 17 000 грн оштрафовали женщину, которая в помещении больницы напала на медика. Подсудимая утверждала, что не избивала врача, а лишь "поправила ей прическу".

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда г. Львов.

По данным суда, инцидент произошел в офтальмологическом отделении больницы Святого Николая во Львове. Там подсудимая обвинила медика в том, что ее ребенку был поставлен неправильный диагноз. Впоследствии она стала обижать ее и ударила.

На суде подозреваемая вина возразила. Она заявила, что медики ставили ее ребенку неправильный диагноз. Факт нападения на врача она отрицала и заявила, что "только поправила ей прическу, просто схватила гривку, которая, по мнению обвиняемой, мешала ей читать документы".

Заведующая офтальмологическим отделением на суде отметила, что она действительно отказалась давать заключение подсудимой, поскольку она пришла без ребенка. Медики попросили подозреваемую покинуть помещение больницы, однако она "опять забежала в кабинет, схватила пострадавшую за волосы и начала ее таскать, дергала за одежду и оскорбляла нецензурной бранью". Это все прекратили другие посетители. От подозреваемой врач требовала 20 000 грн моральной компенсации.

Свидетели происшествия подтвердили версию врача.

Суд проанализировал материалы дела и признал подсудимую виновной по ч.1 ст.296 УК Украины. Она должна заплатить 17000 грн штрафа. Также нападающая должна выплатить врачу 5000 грн моральной компенсации.

Приговор суда

Напомним, во Львове врачи спасли проглотившего кольцо 10-месячного мальчика.

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