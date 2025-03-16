Во Львове мужчину силой мобилизовали из торгового центра: что говорят в ТЦК (видео)

На опубликованных кадрах видно, как мужчина сопротивляется людям в камуфляжной форме и кричит: "Пустите!".

Вечером в субботу, 15 марта, в торговом центре на проспекте Чорновила во Львове работники Шевченковского РТЦК силой задержали мужчину и затащили его в бусик.

Видео этого инцидента опубликовали в соцсетях.

На опубликованных кадрах видно, как мужчина сопротивляется людям в камуфляжной форме и кричит: "Пустите!".

Во Львове мужчину силой мобилизовали прямо из торгового центра

Во Львовском областном ТЦК и СП объяснили, что группа оповещения Шевченковского РТЦК и СП в рамках служебных обязанностей проводила оповещение военнообязанных граждан.

"Около 21:00 на проспекте Чорновила один из мужчин встретил военнослужащих оскорблениями и кулаками. После выяснения, что гражданин является нарушителем военного учета, он ударил одного из военнослужащих и пытался скрыться", – говорится в сообщении.

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В военкомате сообщили, что задержанный мужчина уже прошел военно-врачебную комиссию, на которой он был признан годным к военной службе.

"Граждане, относитесь к своим обязанностям перед государством ответственно. Бегство — не выход, а достоинство — это то, что отличает нас от врага", — призывают во Львовском областном ТЦК и СП.

Напомним, в Волынской области молодой человек пытался убежать от работников одного из территориальных центров комплектования, отказавшись предоставить документы для проверки, и угрожал военнослужащим пистолетом.

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