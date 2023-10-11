Во Львове мужчину по земле заволокли в военкомат: подробности и видео

Инцидент, который проверяют во Львовском ТЦК и СП, произошел на глазах свидетелей.

В Сети появилось видео инцидента во Львове, на котором люди в военной форме насильно затягивают в военкомат мужчину, волоча его по земле.

На опубликованных кадрах видно, что этот случай произошел на виду у свидетелей.

Видео начинается с того, что трое мужчин в военной форме пытаются затащить мужчину в штатском в подъезд здания. Тот сопротивляется и падает у входа. Лежащего мужчину затаскивают в помещение.

Также читайте Пытки уклониста в ТЦК во Львовской области: какое наказание грозит военным Один из мужчин, снимавший видео, интересуется у военных, на каких основаниях они задерживают мужчину. Один из них отвечает, что задержанного им "отдала полиция". Местные Telegram-каналы утверждают, что потерпевший приехал во Львов из Киева, где его задержали сотрудники военкомата. Ночью они якобы провели ему медосмотр, а уже на следующее утро доставили на полигон в Ровенской области.

Как сообщалось ранее, Львовский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) назначил служебную проверку по поводу этого видео.

Напомним, в одном из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) во Львовской области незаконно содержали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.

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