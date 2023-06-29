Во Львове мужчина задушил женщину в первый день знакомства

Между ними возникла ссора во время употребления алкоголя.

Во Львове 43-летний мужчина совершил убийство. Он приговорен к 11 годам лишения свободы.

Обо всех подробностях жуткого случая сообщили в пресс-службе Львовской областной прокуратуры.

По данным следствия, мужчина познакомился с потерпевшей в день совершения преступления. Сразу после знакомства они купили в магазине водку, которую отправились распивать в переулок.

Во время распития алкоголя между новыми знакомыми возник конфликт, во время которого обвиняемый снял шнуровку, которой были подвязаны его штаны, и задушил женщину.

К приговору суда осужденный будет находиться под стражей.

Напомним, в Волынской области 56-летний житель села Александрия совершил жестокое убийство. Мужчина зарубил топором 66-летнюю женщину и ее 34-летнего сына, проживавших по соседству, а тела выбросил в колодец.

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