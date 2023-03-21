Во Львове мужчина выпил рюмку алкоголя и у него разорвался пищевод: что это за редкая болезнь

Во Львове медики почти месяц спасали мужчину, у которого после рюмки алкоголя разорвался пищевод. У мужчины диагностировали редкую патологию – синдром Бурхаве.

Об этом сообщает Первое медицинское объединение Львова.

Медики рассказали, что 49-летнему жителю Львова после застолья внезапно стало плохо. Он рвал семь часов и у него болело в левом подреберье. Поэтому мужчину госпитализировали.

"Медики отделения неотложной помощи сделали пациенту УЗИ внутренних органов и рентген грудной клетки. Причины боли не находят. В то время ему становится еще хуже. И опытные врачи поняли: скорее всего у мужчины разорвался пищевод. Медицинским языком это называется – синдром Бурхаве", – сообщили медики.

Осмотр слизистой пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки с помощью эндоскопа подтвердили диагноз медиков.

"Банкетный пищевод" — так часто называют патологию — это разрыв пищевода, обычно возникающий вследствие чрезмерной рвоты после застолья или употребления алкоголя. В лекарственной практике такие пациенты встречаются редко. До 50% пациентов медикам удается спасти в течение шести часов после возникновения внезапной боли – основного симптома разрыва. Далее – шансы на жизнь у таких больных уменьшаются. Ведь еда попадает в средостение грудной клетки и начинается гнойный процесс", — говорится в сообщении.

Медикам удалось спасти жителя Львова после двухчасовой операции. Мужчина провел в реанимации 26 дней, на 27 – его перевели в отделение хирургии.

Напомним, сотрудники Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по факту гибели курсанта Львовского университета внутренних дел МВД Украины. Дело расследуют как "доведение до самоубийства".

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