Во Львове мужчина сходил на эротический массаж: все закончилось неожиданно

Во Львове разоблачили салон, который предоставлял мужчинам эротические услуги.

Во Львове к 2 годам испытательного срока приговорили женщину, причастную к созданию салона эротического массажа. Ее обвинили в "организации проституции".

Об этом говорится в приговоре Галицкого районного суда г. Львов.

По данным суда, женщина причастна к созданию салона, где "девушки оказывали услуги эротического массажа интимного характера за денежное вознаграждение". Стоимость такой услуги была 2000–4000 грн. Девушки получали 30% от платы.

Тогда мужчина, привлеченный "к конфиденциальному сотрудничеству" с полицией, сходил на массаж. За это он заплатил 3500 грн.

После этого в салон посетила полиция. На суде женщина вину признала и раскаялась. Она "заверила, что девушки, оказывавшие услуги интимного характера, занимались противоправной деятельностью добровольно, никто никого ни к чему не принуждал. Указала, что совершила уголовное правонарушение в связи со своим легкомыслием и не осознанием тяжести совершаемых преступлений".

Суд проанализировал материалы дела и признал женщину виновной по ч.2 ст. 303 УК Украины. Ее приговорили к 2 годам испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, в Сумской области мужчина "под контролем полиции" дважды занимался сексом за деньги.

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