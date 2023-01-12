Во Львове мужчина сгорел в собственном доме: фото

Сегодня, 12 января в частном доме по ул. Каганца во Львове вспыхнул пожар. Во время тушения огня спасатели обнаружили в доме мертвого 59-летнего владельца дома.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Львовщины.

Пожар возник в одноэтажном кирпичном жилом доме, крытом шифером, размером 8х10 м. Сообщение о возгорании пожарные получили в 06:50.

К моменту прибытия пожарных к месту вызова из окна дома выбивался густой черный дым, одна из комнат дома была полностью охвачена огнем.

От очевидцев пожара поступила информация о том, что внутри могут находиться люди. Пожарные включились в специальные аппараты защиты органов дыхания и зрения и вошли в задымленный дом. Во время разведки места пожара в одной из комнат спасатели обнаружили на полу мужчину уже без признаков жизни. Погибшим оказался владелец дома – мужчина 1963 года рождения", — говорится в сообщении.

В 07:33 спасатели ликвидировали пожар. Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 12 кв. м.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают правоохранители.

Напомним, в поселке Днепровское в Днепропетровской области 33-летняя женщина с 3-летним ребенком погибли в пожаре в собственном доме. 37-летний мужчина получил многочисленные ожоги тела и чудом остался в живых.

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