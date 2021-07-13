Во Львове мужчина с ожирением среди ночи упал и не мог самостоятельно подняться: вызвали спасателей

Мужчине спасатели помогли подняться и перенесли его на кровать.
Во Львове на улице Владимира Великого, 97 мужчина с избыточным весом упал и не мог самостоятельно подняться. Из-за этого на место происшествия вызвали спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС во Львовской области.
Инцидент произошел во вторник, 13 июля, в 3:26. Известно, что мужчина с ожирением упал и не смог самостоятельно подняться. Из-за этого на место происшествия вызвали спасателей.
"Пожарно-спасательным отделением с помощью носилок владельца перемещено на кровать, в медицинской помощи человек не нуждался", — сообщили в ГСЧС.
Напомним, немецкие ученые обнаружили, что человечеству после пандемии коронавируса грозит масштабное ожирения. Ведь во время карантина многие стали больше есть и меньше времени уделять физической активности.