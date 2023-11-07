Во Львове мужчина пытался убить коллегу из-за замечаний о русском языке

Между двумя рабочими – местным жителем и выходцем из Лисичанска вспыхнул конфликт из-за языка, в ходе которого последний избил коллегу и порезал его ножом.

Во Львове 33-летний мужчина пытался убить своего коллегу из-за замечаний о русском языке.

Об этом говорится в Едином реестре судебных решений.

Случай произошел 14 июля 2022 года в одной из квартир Львова. 33-летний переселенец Лисичанска вместе с коллегой, местным жителем, делал в ней ремонт.

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Во время обеда, когда мужчины употребляли алкоголь, между ними возник конфликт.

"После выпитого спиртного потерпевший начал возмущаться, что переселенец говорит по-русски и не воюет за свою землю, а сбежал от войны", – говорится в деле.

После этого оскорбленный злоумышленник схватил нож и несколько раз ударил своего коллегу в область шеи и в области грудной клетки. Когда от ударов нож сломался, уроженец Лисичанска ударил коллегу молотком по лицу, туловищу и конечностям.

Сам злоумышленник признал, что напал с ножом, но уверяет, что молотком потерпевшего не бил.

Дальше нападавший забрал свои вещи, закрыл пострадавшего в квартире и оставил ключ в дверях, чтобы их невозможно было открыть изнутри и позвать на помощь.

По словам потерпевшего, после ударов он потерял сознание. А когда пришел в себя, то набрал по телефону прораба. Тот в свою очередь вызвал медиков и работников ГСЧС, которые деблокировали дверь. Мужчину успели спасти и доставить в больницу.

Суд признал нападающего виновным в покушении на убийство и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы. Он также должен выплатить потерпевшему более 58 тысяч гривен моральной и материальной компенсации плюс 10 тысяч гривен расходов на адвоката.

Напомним, что украинский языковед и экс-нардепка от "Свободы" Ирина Фарион обвинила военных, в том числе бойцов "Азова", за то, что они общаются на русском языке.

В частности, Фарион заявила, что не считает "азовцев" украинцами, потому что они не общаются на украинском.

В свою очередь экс-командир полка "Азов", заместитель командира 3-й отдельной штурмовой бригады Максим Жорин, специально обращаясь к Фариону, впервые опубликовал пост на русском языке. "Просто иди ты на**й!", — написал Жорин.

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