Во Львове мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации: как его наказали

Во Львове к одному году условного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова.

По данным суда, мужчина 8 сентября 2022 прошел врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Он получил повестку и 4 октября должен был быть мобилизован на прохождение службы в ВСУ, однако мужчина проигнорировал это.

На суде подозреваемый подтвердил обвинение и раскаялся. Он заявил, чтобы был непригоден к службе в мирное время из-за болезни позвоночника.

Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок условным наказанием.

Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск за уклонение от мобилизации уже осуждены несколько сотен украинцев практически из всех регионов страны.

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