Во Львове мужчина получил повестку, но отказался от мобилизации: как его наказали

Мужчина просил его строго не наказывать.
Во Львове к одному году условного срока приговорили мужчину, получившего повестку, однако отказался от мобилизации.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского районного суда Львова.
По данным суда, мужчина 8 сентября 2022 прошел врачебную комиссию и был признан годным к военной службе. Он получил повестку и 4 октября должен был быть мобилизован на прохождение службы в ВСУ, однако мужчина проигнорировал это.
На суде подозреваемый подтвердил обвинение и раскаялся. Он заявил, чтобы был непригоден к службе в мирное время из-за болезни позвоночника.
Суд приговорил мужчину к 3 годам лишения свободы, заменив этот срок условным наказанием.
Напомним, в Украине с начала полномасштабного вторжения российских войск за уклонение от мобилизации уже осуждены несколько сотен украинцев практически из всех регионов страны.
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