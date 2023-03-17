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Во Львове мужчина отомстил бывшей девушке: крушил все на своем пути (фото)

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
863
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове мужчина отомстил бывшей девушке: крушил все на своем пути (фото)

Фото: ТСН.ua

Потерпевшая обратилась в полицию.

Во Львове мужчина отомстил бывшей девушке из-за развода: он устроил беспорядок в ее квартире.

Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.

Инцидент произошел в Шевченковском районе Львова 16 марта. Злоумышленник выломал дверь помещения и попал в дом, где жила его бывшая девушка. Он крушил все на своем пути, превратив жилье в "руины".

Когда на место происшествия прибыли патрульные, заметили незнакомца с травмированной рукой. 35-летний житель Львова не мог объяснить, что случилось, поэтому полиция его задержала.

© www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области
Фото: www.facebook.com/Патрульная полиция Львовской области

Впоследствии мужчина признался, что он разбил жилище бывшей девушки. Потерпевшая написала на него заявление. Продолжается следствие.

Напомним, Самборский горрайонный суд Львовской области приговорил к 9 годам лишения свободы 36-летнюю женщину, убившую своего знакомого.

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Дата публикации
Просмотры
863
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