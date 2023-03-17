Во Львове мужчина отомстил бывшей девушке: крушил все на своем пути (фото)

Потерпевшая обратилась в полицию.
Во Львове мужчина отомстил бывшей девушке из-за развода: он устроил беспорядок в ее квартире.
Об этом сообщает патрульная полиция Львовской области.
Инцидент произошел в Шевченковском районе Львова 16 марта. Злоумышленник выломал дверь помещения и попал в дом, где жила его бывшая девушка. Он крушил все на своем пути, превратив жилье в "руины".
Когда на место происшествия прибыли патрульные, заметили незнакомца с травмированной рукой. 35-летний житель Львова не мог объяснить, что случилось, поэтому полиция его задержала.
Впоследствии мужчина признался, что он разбил жилище бывшей девушки. Потерпевшая написала на него заявление. Продолжается следствие.
Напомним, Самборский горрайонный суд Львовской области приговорил к 9 годам лишения свободы 36-летнюю женщину, убившую своего знакомого.
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