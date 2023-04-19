Во Львове мужчина открыл стрельбу из окна квартиры: что известно

В среду утром, 19 апреля, во Львове сообщалось о звуках выстрелов в Железнодорожном районе города. Впоследствии полицейские задержали 51-летнего мужчину, стрелявшего из окна квартиры.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Львовской области.

"19 апреля, около 8:20, в полицию поступило сообщение о том, что во Львове на улице Декарта слышны выстрелы. На место происшествия немедленно прибыли спецназовцы и сотрудники разных служб полиции Львовщины… Как установили правоохранители, житель одной из квартир многоэтажного дома, 51-летний львовянин, из окна третьего этажа произвел несколько выстрелов. Злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, задержан в порядке ст.208 Уголовного процессуального кодекса Украины", — говорится в сообщении.

Правоохранители изъяли предмет, похожий на охотничье ружье и гильзы.

По факту следователи открыли уголовное производство по ч.4 ст.296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, во Львове задержан мужчина, который поджег церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

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