Во Львове мужчина отказался от мобилизации, потому что его брат уже на фронте: наказали ли его

На суде мужчина вину признал и раскаялся.
Во Львове к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку его брат на фронте, а он помогает своей семье.
Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда Львовской области.
По данным суда, подозреваемый в мае прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. Тогда ему вручили повестку. Однако мужчина не пришел в ТЦК и уклонился от службы в армии.
На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заявил, что его брат уже на фронте, тогда как ему нужно помогать своей семье.
Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на год испытательного.
Напомним, на Волыни мужчина вывез за границу 14 убегавших от мобилизации ухилянтов.
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