Во Львове мужчина отказался от мобилизации, потому что его брат уже на фронте: наказали ли его

Во Львове к испытательному сроку лишения свободы приговорили мужчину, который отказался от мобилизации, поскольку его брат на фронте, а он помогает своей семье.

Об этом говорится в приговоре Шевченковского райсуда Львовской области.

По данным суда, подозреваемый в мае прошел военно-врачебную комиссию, признавшую его годным к службе в армии. Тогда ему вручили повестку. Однако мужчина не пришел в ТЦК и уклонился от службы в армии.

На суде подозреваемый вину признал и раскаялся. Он заявил, что его брат уже на фронте, тогда как ему нужно помогать своей семье.

Суд признал мужчину виновным по ст.336 УК Украины и приговорил к 3 годам лишения свободы, заменив реальный срок на год испытательного.

Приговор суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Напомним, на Волыни мужчина вывез за границу 14 убегавших от мобилизации ухилянтов.

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