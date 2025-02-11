Во Львове мужчина обнажил половой орган и помочился на авто полиции "из-за траура"

Житель Львова устроил ДТП и нахулиганил, когда приехала полиция. Как это кончилось?

Во Львове к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который совершил ДТП, обнажил свой половой орган и помочился на авто полиции.

Об этом говорится в приговоре Сиховского райсуда Львова.

По данным суда, мужчина 24 января 2025 года был нетрезв и совершил ДТП. Когда на место приехала полиция, он «обнажил свой половой орган и справил свои естественные потребности на авто правоохранителей». За этим наблюдали случайные прохожие.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он пояснил, что "в тот день умер его товарищ, а другой пропал без вести. Чтобы снять эмоциональное напряжение, он выпил алкоголь и, не подумав о последствиях, сел за руль автомобиля. По дороге домой он совершил дорожно-транспортное происшествие, для оформления которого приехали на место происшествия трое работников Управления патрульной полиции во Львовской области. Сначала он сидел в авто, а когда работники полиции начали оформлять на него протоколы об административных правонарушениях, он возмутился и поэтому совершил указанные в обвинительном акте хулиганские действия".

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 296 УК Украины и приговорил к 1 году испытательного срока.

Приговор суда

Напомним, во Львове суд отпустил на свободу сутенерв после доната на Нацгвардию.

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