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Во Львове мужчина на глазах у людей справил нужду в мусорную урну на детской площадке: чем все закончилось

Автор
Вера ХмельницкаяВера Хмельницкая
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Во Львове мужчина на глазах у людей справил нужду в мусорную урну на детской площадке: чем все закончилось

Мусорные урны / Фото: Pixbam

На заседание суда мужчина не пришел.

Во Львове судили местного жителя, который справил свою нужду в мусорную урну на детской площадке. Это разозлило прохожих и они вызвали полицию.

Об этом говорится в постановлении Железнодорожного районного суда Львова.

По данным суда, инцидент произошел на улице Патона во Львове. Там нетрезвый мужчина на детской площадке справил нужду в мусорную урну. Это разозлило прохожих и они вызвали полицию.

Патрульные составили на мужчину протокол за мелкое хулиганство. На заседание суда виновник не пришел.

Железнодорожный районный суд Львова признал мужчину виновным по ст.173 КУоАП и оштрафовал на 51 грн. Также он должен оплатить 536 грн судебного сбора.

Постановление суда / © Единый государственный реестр судовых решений
Постановление суда / Фото: Единый государственный реестр судовых решений

Решение суда можно обжаловать в апелляционной инстанции.

Напомним, во Львове судили женщину, потому что она продавала молоко в центре города.

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Дата публикации
Просмотры
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