Во Львове мужчина на глазах у людей справил нужду в мусорную урну на детской площадке: чем все закончилось

На заседание суда мужчина не пришел.
Во Львове судили местного жителя, который справил свою нужду в мусорную урну на детской площадке. Это разозлило прохожих и они вызвали полицию.
Об этом говорится в постановлении Железнодорожного районного суда Львова.
По данным суда, инцидент произошел на улице Патона во Львове. Там нетрезвый мужчина на детской площадке справил нужду в мусорную урну. Это разозлило прохожих и они вызвали полицию.
Патрульные составили на мужчину протокол за мелкое хулиганство. На заседание суда виновник не пришел.
Железнодорожный районный суд Львова признал мужчину виновным по ст.173 КУоАП и оштрафовал на 51 грн. Также он должен оплатить 536 грн судебного сбора.
Решение суда можно обжаловать в апелляционной инстанции.
Напомним, во Львове судили женщину, потому что она продавала молоко в центре города.
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