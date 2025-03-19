Во Львове мужчина на берегу озера занялся сексом с несовершеннолетней: он поплатился

Во Львове судили мужчину из-за секса с несовершеннолетней. Чем это кончилось?

Во Львове к 1 году испытательного срока приговорили мужчину, который занялся сексом с девушкой, которой не исполнилось 16 лет.

Об этом говорится в приговоре Зализнычного районного суда г. Львова.

По данным суда, 17 октября 2024 года в парковой зоне во Львове мужчина занялся сексом с несовершеннолетней. Поэтому его обвинили по ч. 1 ст. 155 УК Украины.

На суде мужчина вину признал и раскаялся. Он заявил, что летом 2024 года познакомился с несовершеннолетней девушкой, они общались. 17 октября мужчина и ребенок встретились в парке у озера. Там они сначала общались, а потом занялись сексом. Взрослый настаивал, что якобы "девушка была не против". Впоследствии несовершеннолетней позвонила мать и она ушла домой.

Мать потерпевшей требовала от мужчины 300 тыс. грн моральной компенсации, отмечая, что из-за этого происшествия ее дочь в плохом эмоциональном состоянии.

"В результате совершения преступления произошло существенное нарушение жизненного ритма, поскольку дочь переживает огласку ее интимной жизни среди сверстников и в учебном заведении, у несовершеннолетней были длительные истерики, депрессивные длительные приступы, из-за чего она обращалась к психологам", — говорится в материалах суда.

Однако обидчик отказывался платить деньги.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст. 155 УК Украины. Его приговорили к 1 году испытательного срока. Также он должен оплатить потерпевшей 30 тыс. грн.

Приговор суда

Напомним, в Николаевской области к 2 годам испытательного срока приговорили мужчину, который шантажировал несовершеннолетнюю девушку, требуя от нее интима.

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