Во Львове мужчина изнасиловал в кустах 11-летнего мальчика

Во Львове мужчина изнасиловал ребенка. Злоумышленник подал на апелляцию, ее не удовлетворили. Мужчина приговорен к 13 годам лишения свободы (ч. 4 ст. 152 УК Украины).

Об этом сообщили в Львовской областной прокуратуре.

"В июне 2020 года мужчина совершил действия сексуального характера над малолетним мальчиком. В обеденное время мужчина пришел на детскую площадку, где попросил у детей помочь отремонтировать скутер. Взамен пообещал сладости. 11-летний мальчик согласился помочь незнакомцу. Они вместе направились в кущи, где мужчина изнасиловал его. После чего скрылся с места происшествия", — говорится в сообщении.

Сторона защиты оспаривала приговор, просила отменить приговор и направить дело по новому рассмотрению. Львовский апелляционный суд полностью отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил в силе приговор первого инстанции.

Кроме того, принято решение о включении информации об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица.

Напомним, в Николаевской области 36-летний житель Братской территориальной громады изнасиловал 7-летнюю дочь сожительницы, а чтобы ребенок не рассказал об этом, угрожал ему применением насилия.

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