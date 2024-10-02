Во Львове мужчина избил рыбака из-за претензий к ловле рыбы (фото)

Во Львове, на улице Ганкевича, 41-летний мужчина стал жертвой нападения. Полиция Львовщины сообщила, что злоумышленник уже задержан, ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Львовской области.

Инцидент произошел, когда львовянин отдыхал на берегу озера и ловил рыбу на удочку. К нему подошел незнакомец, который начал высказывать претензии по поводу незаконной рыбалки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого нападавший нанес несколько ударов кулаками и ногами по голове рыбака, что привело к тяжелым травмам. После нападения злоумышленник скрылся с места происшествия.

Правоохранители, изучив записи камер видеонаблюдения, установили местонахождение беглеца и задержали его в соответствии со статьей 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Нападающим оказался 43-летний житель Львова.

Нападающий/Полиция Львовской области

Следователи уже сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения по части 1 статьи 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. Досудебное расследование продолжается, и вскоре суд изберет подозреваемому меру пресечения.

Напомним, во Львове жители возмутились из-за того, что кот уже второй день сидит на подоконнике закрытой квартиры. В соцсетях люди активно обсуждают ситуацию, ведь рядом с котом стоит лоток, свидетельствующий о том, что животное оставили на улице.

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