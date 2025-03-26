Во Львове мужчина из-за ожога пальца чуть не потерял ногу: что произошло

Львовские врачи провели успешную операцию мужчине, который из-за ожога пальца чуть не потерял ногу.

Об этом в среду, 26 марта, сообщили в Львовском городском совете.

Несчастный случай произошел с 50-летним Александром, живущим в пригороде Львова. Еще в начале прошлой осени он поехал на рыбалку и уснул у костра. Проснулся мужчина от того, что его обувь на левой ноге горела.

Обожженный палец не заживал месяцами, поскольку Александр болеет сахарным диабетом 1-го типа. Эта болезнь нарушает процессы регенерации и замедляет заживление ран.

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Когда ситуация усугубилась и палец посинел, Александр обратился за помощью к ожоговым врачам больницы святого Луки. Оказалось, что на месте ожога развилась инфекция и поразила кость. Возник остеомиелит.

Воспаление распространилось на сухожилие и подошву, а из раны вытекал гной. мужчина мог потерять всю стопу.

Чтобы не допустить худшего и остановить распространение инфекции, врачи должны были ампутировать палец. Они очистили ткани от некрозов и несколько недель проводили VAC-терапию.

Чтобы подготовить рану к пересадке кожи, место дефекта было закрыто революционным BTM-покрытием. Этот дорогостоящий материал врачи получили благодаря проекту Христианской медицинской ассоциации – Burn Care Alliance, реализуемому при финансовой поддержке правительства Тайваня.

Ожоговые врачи больницы святого Луки проводят операцию / Фото: Львовский городской совет

"Нам нужен был полноценный слой мягких тканей, который бы выровнял рану и спрятал кость. И с помощью BTM мы этого достигли, и уже на этот слой пересадили собственную кожу пациента, которую взяли с бедра", — рассказал заведующий Центром термической травмы и пластической хирургии больницы святого Луки Иван.

Собственная кожа Александра с бедра уже прижилась на стопе.

Напомним, во Львове врачи спасли жизнь маленькой девочки с крайне редким диагнозом, который встречается только у одного ребенка из 25 тысяч новорожденных.

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