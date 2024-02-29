Во Львове мужчина из-за конфликта в школе избил до полусмерти мать троих детей: шокирующие подробности

На суде мужчина обвинил жертву в том, что он на нее напал.

Во Львове к 7 годам лишения свободы приговорили мужчину, который ворвался в квартиру матери троих детей и избил женщину. В день нападения он дважды приходил в ее квартиру и угрожал убить.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного районного суда Львова.

Во Львове разъяренный мужчина жестоко избил женщину

По данным суда, агрессивный мужчина в декабре 2022 года ворвался в квартиру многодетной матери и начал жестоко избивать женщину. Медики диагностировали у потерпевшей такие травмы: убойные раны на слизистой оболочке ротовой полости слева, синяк в скуловой области справа, сотрясение головного мозга, разрыв селезенки с внутренним кровотечением. Последняя травма является к тяжким телесным повреждениям по признаку опасности для жизни в момент причинения.

На суде мужчина заявил, что женщина "сама отказалась от госпитализации"

На суде подозреваемый вину признал лишь частично. Он заявил, что якобы "не имел умысла на причинение телесных повреждений потерпевшей, а такие действия совершил спонтанно под влиянием эмоций". В день нападения подсудимый употреблял алкоголь, когда он пришел домой, то жена рассказала, что у его пасынка был конфликт в школе с сыном потерпевшей. Тогда он пришел в дом женщины, чтобы "разобраться". Однако якобы парень и женщина его оскорбили и он избил потерпевшую.

Второй раз мужчина пришел в квартиру своей жертвы, чтобы якобы извиниться, однако она вызвала полицию. Мужчина намекал, что потерпевшая якобы сама виновата в том, что у нее возникли тяжелые травмы, потому что мол после избиения "дважды отказывалась от госпитализации". Он также добавил, что избил женщину, потому что "она его спровоцировала". Подсудимый отметил, что компенсировал потерпевшей расходы на лечение.

Мужчина сразу набросился на потерпевшую и не извинился в суде

Потерпевшая на суде рассказала, что утром услышала звонок в дверь и открыла. Тогда на нее набросился нетрезвый мужчина, он ругался и начал жестоко ее бить. Он кричал о "конфликте, который произошел между ее сыном и сыном его жены в школе, высказывал в ее адрес и в адрес детей угрозы физической расправой". Спасли потерпевшую от расправы соседи, которые ей помогли и вызвали полицию. Сначала она не знала о трещинах в селезенке, а потому отказалась от госпитализации и вернулась к детям. Когда потерпевшая пришла домой, туда снова ворвался нападающий, который угрожал ее убить. Тогда она собрала вещи и поехала к друзьям семьи. На следующий день ей стало хуже и она обратилась к медикам. Женщина провела 2 дня в реанимации и еще 5 дней в больнице. Долгое время у нее была угроза удаления всей селезенки, возникли гинекологические проблемы.

Женщина добавила, что самостоятельно воспитывает троих детей и после нападения она была вынуждена уехать из дома и перевести несовершеннолетних в другую школу. Потерпевшая отметила, что подсудимый вину так и не признал, обвинил в избиении именно жертву и даже не извинился.

Свидетельства очевидцев

Соседи подтвердили слова потерпевшей о том, что нападающий жестоко избил ее. Друг семьи рассказал, что потерпевшую знает из-за своего товарища, который служит в ВСУ. Он отметил, что мужчина попросил помочь женщине. Также он подтвердил, что нападающий вторично вернулся в квартиру потерпевшей и угрожал ее убить.

Приговор суда

Суд признал нападающего виновным по ч. 1 ст. 121 УК Украины и приговорил к 7 годам лишения свободы. Также агрессор должен заплатить потерпевшей 160 тыс. грн моральной компенсации.

Приговор суда

Напомним, во Львове в общежитии лесотехнического вуза обнаружили мертвого 17-летнего студента.

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