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Во Львове мужчина, находясь в колонии, выманил у военных 145 тыс. грн: схема мошенничества

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Во Львове мужчина, находясь в колонии, выманил у военных 145 тыс. грн: схема мошенничества

Фото: УНИАН

Во Львове мужчина, находясь в колонии, выманил у военных 145 тыс. грн.

Он через интернет продавал военным амуницию, которой не существовало.

Об этом сообщает полиция Львовской области.

По данным следствия, 31-летний житель Львова, находясь в одном из учреждений исполнения наказаний Львова, публиковал в Интернете объявление о продаже военной амуниции. Мужчина предлагал купить военную форму, кепки, кроссовки, ремни, наколенники и прочее. После того, как злоумышленник получал на свои счета деньги, он переставал общаться с потерпевшими, не отправляя им товара.

Правоохранители разоблачили злоумышленника и изъяли у него мобильный телефон и другие доказательства.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи – лишение свободы на срок до трех лет.

Напомним, в России водитель маршрутки отказался бесплатно везти безногого оккупанта, утверждавшего, что потерял ноги на войне.

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