Во Львове мотоциклист влетел под грузовик: он погиб

Во Львове мотоциклист влетел под грузовик: он погиб

Байкер выехал на встречную полосу.

Во Львове мотоциклист влетел под грузовик и погиб.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 июня.

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Авария произошла в спальном районе города. По предварительным данным, двухколесный выехал на встречную полосу и совершил наезд на островок безопасности, после этого потерял управление. Рядом ехал грузовик. Мотоциклиста занесло под его колеса.

В полиции говорят, что никаких знаков, что впереди пешеходный переход с островком безопасности, не было.

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Как сообщалось, в Кривом Роге маршрутка раздавила байкера. Мотоциклист и микроавтобус двигались в одном направлении, и когда приблизились к остановке общественного транспорта, байкер пошел на опасный маневр

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