Во Львове мотоциклист влетел под грузовик: он погиб

Байкер выехал на встречную полосу.
Во Львове мотоциклист влетел под грузовик и погиб.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 24 июня.
Авария произошла в спальном районе города. По предварительным данным, двухколесный выехал на встречную полосу и совершил наезд на островок безопасности, после этого потерял управление. Рядом ехал грузовик. Мотоциклиста занесло под его колеса.
В полиции говорят, что никаких знаков, что впереди пешеходный переход с островком безопасности, не было.
Как сообщалось, в Кривом Роге маршрутка раздавила байкера. Мотоциклист и микроавтобус двигались в одном направлении, и когда приблизились к остановке общественного транспорта, байкер пошел на опасный маневр