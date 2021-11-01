Во Львове микроавтобус на скорости влетел в девушку на "зебре": видео ужасного момента ДТП

Девушка получила тяжелые травмы.

Во Львове микроавтобус на скорости сбил девочку на пешеходном переходе. Потерпевшая получила серьезные травмы лица и тела, но, к счастью, выжила.

Об этом сообщило сообщество "Вартови Эспрессо" 30 октября в Faсook и опубликовало видео ДТП.

На записи видеорегистратора видно, как в считанные секунды до столкновения по пешеходному переходу перебегает дорогу мальчик, а позади него выбегает девушка на "зебру" и попадает под колеса микроавтобуса.

Внимание! Просмотр не рекомендуется уязвимым людям и лицам младше 18 лет.

"Скорость была настолько высока, что после торможения автобус проехал еще несколько десятков метров", — говорится в сообщении.

Напомним, 33-летний львовянин в состоянии наркотического опьянения на "Инфинити" сбил насмерть 42-летнего пешехода и скрылся с места ДТП. Патрульным удалось его оперативно задержать.

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