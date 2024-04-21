Во Львове медики выходили ребенка, который родился на 26-й неделе с весом 600 грамм – фото

У младенца была критическая масса тела, он не мог дышать самостоятельно.

Во Львове медики спасли ребенка, который родился с весом 600 граммов. После 119 дней пребывания во Львовском областном клиническом перинатальном центре девочку Владиславу-Марию выписали из больницы. Ребенок родился преждевременно – на 26 неделе беременности. Она имела экстремально малую массу тела и не могла самостоятельно дышать, из-за чего нуждалась в особом медицинском уходе.

Об этом сообщили во Львовском областном клиническом перинатальном центре.

"Малыши, которые появляются на свет раньше 28 недели, попадают в категорию дети с экстремально малой массой тела. Вес при рождении также играет важную роль — чем он меньше, тем больше ухода в выхаживании понадобится. Девочку срочно госпитализировали в условиях транспортного кювеза с соблюдением тепловой цепочки, обеспечивая аппаратную вентиляцию легких, в отделение анестезиологии и интенсивной терапии новорожденных", — рассказали врачи.

Девочка, которая родилась с весом 600 граммов / Фото: Львовский областной клинический перинатальный центр

Девочка, которая родилась с весом 600 граммов / Фото: Львовский областной клинический перинатальный центр

Чтобы уберечь зрение девочки, на 85 сутки жизни ей провели операцию лазерной коррекции сетчатки обоих глаз.

Владиславу-Марию выписали домой с весом 2440 грамм и ростом 42 сантиметра.

Напомним, во Львове нейрохирурги провели сложную операцию на мозге 4-летней девочке из Северной Ирландии.

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