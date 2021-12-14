Во Львове медики впервые заморозили сердце пациента, чтобы его спасти

Во Львове медики впервые заморозили сердце пациента, чтобы его спасти

Во Львове провели уже 3 успешных криоабляции.

Во Львове медики заморозили сердце пациента, чтобы спасти его. Мужчина болел мерцательной аритмией.

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Об этом в Facebook сообщил и. о. генерального директора Первого территориального медицинского объединения Львова Олег Самчук.

Медики отметил, что новый вид лечения называется криоабляцией. Во время нее в сердце пациента был введен жидкий азот, температура которого составляла минус 60 градусов. Именно низкая температура "убила" больные участки сердца. Пациентом, которому впервые во Львове провели такую операцию, стал 62-летний мужчина.

"Мерцательная аритмия — главная причина возникновения ишемических инсультов. Из-за нее в предсердие идет импульс, который заставляет стенки неконтролируемо сокращаться: 400-500 раз в минуту при норме — 50-60! Риск возникновения тромбов в таком состоянии растет в 5 раз, а соответственно 5 раз выше риск возникновения инсультов", — подчеркнул Олег Самчук.

Врач добавил, что в Украине с этим недугом вынуждены жить 800 тыс. пациентов. Эта болезнь не лечится медикаментами: лекарства разжижают кровь, чтобы минимизировать возникновение тромба.

"Теперь благодаря криоабляциям у нас появилась возможность замораживать участки предсердия, чтобы они не пропускали в отделы сердца хаотические импульсы. Шансы поправиться после такого вмешательства — 90%. Первым этот шанс получил львовянин, болевший с 2018 года. Его ситуация особая: мужчина не мог пить кроворазжижающие, потому что имеет только одну почку. Перед операцией состояние пациента уже было крайне тяжелым, приступы повторялись по несколько раз в сутки. Ему угрожал инсульт", — пояснил Олег Самчук.

Медик добавил, что во Львове провели уже 3 успешных криоабляции.

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