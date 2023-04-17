Во Львове медики впервые в Украине вживили пациенту протез в кость

Военный потерял обе ноги осенью, когда вместе с собратьями на автомобиле наткнулся на мину.
В Украине в Первом медицинском объединении Львова пациенту впервые провели остеоинтеграционное протезирование. В частности, во время операции вживили протез в кость.
Об этом рассказали в Первом медицинском объединении Львова.
Отмечается, что военный потерял обе ноги осенью, когда вместе с собратьями на автомобиле наткнулся на мину.
"Когда Игорь узнал новую технологию протезирования, захотел быть первым в Украине пациентом", — пишут в ПМО Львова.
Мужчина – марафонец, поэтому для важно было не просто ходить, но и бегать на большие дистанции.
"Война подкорректировала эти планы. Теперь Игорь ставит цель на протезах преодолеть дистанцию в 10 км", – добавляют в больнице.
Больницы рассказывают, что остеоинтеграционное протезирование имеет два преимущества: чувствительность и функциональность. Его львовским медикам помогает овладеть австралийским ортопедом-травматологом Муньедом Аль Мудерисом, который считается одним из ведущих специалистов в мире.
"Преимущество остеоинтеграции в том, что пациент имеет чувствительность. К примеру, если ходят по траве, то чувствуют ее мягкость или если наступают на кабель или палец жены, то чувствуют это", – рассказал Аль Мудерис.
По словам врачей, такая операция нужна людям, как потеряли обе конечности. Ведь использовать классические протезы им сложно и часто больно.
Игр впервые за 5 месяцев сделал свои первые шаги, поскольку операция прошла успешно.
В ходе визита австралийского врача Аль Мудерис остеоинтегрирующие операции сделали трем украинцам.
Напомним, команда врачей Львовской областной инфекционной больницы спасла жизнь 21-летнему студенту, которого в больницу доставили в коме. Обследование показало, что у пациента – менингит.
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