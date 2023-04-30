Во Львове мать пожертвовала деньги за погибшего героя на реконструкцию дороги к кладбищу

В то время как в России родители и жены отправляют ребят на гибель ради новенькой "лады", украинцы проявляют невиданную жертвенность.

Во Львовской области мама погибшего бойца 24 бригады Андрея Строменко профинансировала реконструкцию дороги к кладбищу, где похоронен ее сын.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Наталья Строменко обратилась к местному старосте и сообщила, что готова пожертвовать 1 млн грн полученных от государства выплат за гибель сына на обустройство дороги к сельскому кладбищу. После подсчетов общая смета оказалась несколько больше (1,1 млн грн). Однако мать погибшего героя согласилась оплатить все работы.

За пожертвование удалось обустроить брусчаткой более 300 метров дороги к кладбищу, а также сделать блогоустройство у фигуры Божией Матери и дорожку на самом кладбище.

Наталья рассказывает, что ее сын был большим патриотом Украины, много интересовался историей. В 2014 году он участвовал в Революции Достоинства в Киеве.

В 2017-2020 годах служил в 24-й механизированной бригаде имени короля Данила, участвовал в войне на Донбассе. Впоследствии вернулся к мирной жизни. Когда началось большое вторжение РФ, парень вернулся из Польши, где был на работе, и пошел в военкомат.

25-летний Андрей Строменко погиб в мае прошлого года во время ожесточенных боев возле города Попасная в Луганской области.

"Они держали позиции. Когда получили приказ отступить на определенный промежуток территории, он как пулементщик отходил последний, прикрывая побратимов, и погиб", – рассказывает мама героя.

Посмертно Андрей Строменко был награжден орденом "За мужество" ІІІ степени.

Андрею Строменко было 25 лет / Фото: zaxid.net

Ранее сообщалось, что во Львовской области отец погибшего на войне военного приобрел для ВСУ три автомобиля.

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