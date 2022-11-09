Во Львове массовое "заминирование" школ: учеников и учителей эвакуируют

Сегодня утром, 9 ноября, во Львове проверяют сообщения о заминировании многих школ. Из учебных заведений эвакуируют учеников и учителей.

Об этом ZAXID.NET сообщили в пресс-службе полиции Львовщины.

Полицейские получили от анонима уведомление о массовом заминировании школ.

Правоохранители, взрывотехники и все экстренные службы проверяют места, где вероятно могут быть взрывные устройства.

Напомним, накануне, 8 ноября, из-за анонимного сообщения о заминировании в ряде школ и детсадов Львова уже искали взрывчатку и проводили эвакуацию. К счастью, информация о заминировании не подтвердилась.

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