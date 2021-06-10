Во Львове маршрутка сбила девушку на пешеходном переходе: видео

Момент столкновения попал на камеры наблюдения.

Сегодня, 10 июня, во Львове водитель маршрутки сбил девушку на пешеходном переходе. ДТП произошло в 14:10.

Об этом на сообщает "Горячая линия города Львова" в Facebook.

Авария произошла на перекрестке проспекта Черновола и ул. Под Дубом. Момент столкновения зафиксировали камеры наблюдения. Обстоятельства происшествия и стан потерпевшей устанавливают правоохранители.

Напомним, в Виннице водитель врезался в маршрутку и погиб, еще два человека оказались в реанимации.

Новости Украины: в Виннице столкнулись маршрутка и легковушка, один из водителей погиб на месте

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