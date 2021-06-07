Во Львове маршрутка с пассажирами врезалась в дерево: пострадали 5 человек (фото)

Водителю грозит до 3 лет лишения свободы.

Во Львове на улице Левандовской в понедельник, в 7:30, водитель маршрутки не справился с управлением и врезался в дерево. В ДТП пострадали 5 пассажиров автобуса.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

Маршруткой управлял 59-летний житель Львовского района. Из-за ДТП госпитализировали 5 пассажиров автобуса.

На месте происшествия работали правоохранители. Полиция открыла производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи — до трех лет ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. Продолжается расследование ДТП.

Напомним, во Львовской области мотоциклист влетел в электроопору и разбился насмерть.

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