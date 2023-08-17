Во Львове любитель РФ стал топ-чиновником горсовета: называл львовян "холуями" и мечтал о "Галицкой республике" — СМИ

Топ-чиновник оказался не только любителем коррупции, но и фанатом России.

Во Львове СБУ задержала во время получения взятки временно исполняющего обязанности руководителя управления охраны исторической среды Львовского городского совета Георгия Корнеева. Но на этом скандал не закончился: оказалось, что чиновник обзывал львовян "холуями и приспособленцами" и мечтал о "Галицкой республике".

Об этом пишет zaxid.net.

По данным журналистов, они обнаружили видео, на котором Корнеев в начале 2015 года общался с российскими пропагандистами. Тогда он был студентом Львовской политехники. На кадрах, которые нашли львовские журналисты, нынешний топ-чиновник Львовского городского совета рассказывает о ситуации во Львове и "разочаровании новой властью".

Корнеев из-за патриотизма оскорбляет львовян, называя их "холуями и приспособленцами". Также он говорит, что якобы часть людей во Львове не против создания так называемой "Галицкой республики", вроде фейковых "Л/ДНР". Он также продвигает российские идеи по "федерализации Украины".

"Те, кто вчера праздновал 9 мая и дарил цветы ветеранам, сегодня это все превратилось в холуйство. Западную Украину можно понять, она была всегда такой – националистической, вот и это и есть управа, это холуйство", — говорит в 2015 году будущий топчиновник Львовского городского совета.

Также журналисты проанализировали сообщения в соцсетях подозреваемого в коррупции топчиновника Львовского городского совета. После революции достоинства он сочувствовал одесским сепаратистам и, вероятно, придерживался коммунистических взглядов.

Сообщение будущего топчиновника Львовского городского совета / Фото: zaxid.net

Сообщение будущего топчиновника Львовского городского совета / Фото: zaxid.net

Сообщение будущего топчиновника Львовского городского совета / Фото: zaxid.net

Сообщения будущего топчиновника Львовского городского совета / Фото: Zahid.net

Напомним, во Львовском городском совете СБУ провела обыски и задержала топ-чиновника — исполняющего обязанности руководителя одного из управлений ЛГС. Его подозревают в получении взяток во время войны.

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