Во Львове кусок балкона давнего дома грохнулся на тротуар: фото

В воскресенье, 7 апреля, во Львове на одном из старинных домов вблизи железнодорожного вокзала обрушился фрагмент балкона.

Об этом сообщили на "Горячей линии города Львова" в соцсети Facebook, опубликовав фото с места происшествия.

Как видно на опубликованных кадрах, немалый кусок конструкции упал прямо на тротуар в исторической части города недалеко от входа в подъезд к жилому дому.

Фрагмент упавшего на тротуар балкона / Фото: Горячая линия города Львова на Facebook

К счастью, в то время рядом не проходил никто из пешеходов.

Этот случай произошел на улице Михновских, 27а.

Что стало причиной обрушения, пока неизвестно. Обращение жителя города, зафиксировавшего событие, передали на рассмотрение Железнодорожной районной администрации Львова.

Напомним, в августе прошлого года в центре Львова, на улице Под Дубом, на четвертом этаже жилого дома внезапно обрушился балкон. В тот момент там находился 43-летний владелец квартиры. Мужчину госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

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