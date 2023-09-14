Во Львове кот на два часа закрыл женщину на балконе

Кот прыгнул на балконную дверь и закрыл ее.

Во Львове кот в среду, 13 сентября, на два часа закрыл женщину на балконе. Ее спасала патрульная полиция.

Об этом сообщили в патрульной полиции Львовской области.

Инцидент произошел в среду, 13 сентября, на улице Гринченко. В полицию обратилась соседка 65-летней женщины и рассказала, что ее знакомая уже два часа находится на балконе и не может выйти. Она добавила, что женщина раньше перенесла сложную операцию, и ей нельзя волноваться. На место происшествия прибыли патрульные.

"Патрульные приехавшие на вызов были удивлены, ведь виновником происшествия стал кот. Он прыгнул на дверь балкона и закрыл там свою хозяйку", — говорится в сообщении.

Патрульные с помощью лестницы пробрались на второй этаж, залезли через открытое окно и освободили женщину. Жительница Львова поблагодарила за помощь.

Напомним, во Львове на 11 день после ракетного удара из-под завалов спасли кота Черчилля.

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