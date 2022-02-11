Во Львове компания воров обворовала заробитчанина: они стрелялись между собой, а перед судом трое умерли

Во Львове компания воров обворовала заробитчанина: они стрелялись между собой, а перед судом трое умерли

Трое грабителей умерли до суда.

Во Львове к 7 годам лишения свободы приговорили мужчину и женщину, которые напали и ограбили заробитчанина, который приехал из Польши. Они, узнав о том, что мужчина вернулся с работы за границей, позвонили знакомым, которые угрожая обворовали потерпевшего.

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Об этом говорится в приговоре Лычаковского районного суда Львова от 9 февраля, сообщает ТСН.ua.

По данным суда, мужчина и женщина 1 июня 2018 употребляли алкоголь на ул. Пасечной. Во время этого они познакомились с мужчиной, который рассказал им, что вернулся с работы в Польше.

Тогда нападавшие позвонили по телефону своим знакомым, которые присоединились к компании. Один из них представился сотрудником полиции и потребовал от потерпевшего показать документы. Тогда они угрожая оружием, обокрали мужчину. Воры украли у него деньги и имущество на сумму 56 680 гривен.

Подозреваемые мужчина и женщина свою вину отрицали. Они заявили, что познакомились с мужчиной посреди улицы. Он угостил их алкоголем и рассказал, что работает в Польше и расстался с женой. Тогда к ним присоединились трое знакомых. Один из них представился сотрудником полиции и потребовал от потерпевшего показать документы. Тогда якобы трое мужчин и ограбили потерпевшего. Впоследствии между этими подозреваемыми произошел конфликт, во время которого один подстрелил другого. Раненого отвезли в больницу. Похожие показания дала и подозреваемая. Она заявила, что не брала награбленного.

Потерпевший на суде сообщил, что он приехал во Львов из Польши, где работал. Там он познакомился с мужчиной, женщиной и их друзьями, которые его обокрали. Мужчине удалось убежать от нападавших. Он подбежал к водителю одного из автомобилей и попросил о помощи.

По данным следствия, в ходе досудебного следствия умер один грабитель, двое других умерли в 2019 и 2021 годах. Причины их смерти в приговоре не указаны.

Суд признал мужчину и женщину виновными по ч. 2 ст. 187 УК Украины и приговорил их к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

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