Во Львове коммунальные службы будут работать всю ночь, чтобы устранить последствия непогоды

В городе расчищены ключевые магистрали.

Во Львове коммунальные службы будут работать всю ночь, чтобы как можно быстрее устранить последствия непогоды.

Об этом заявил Львовский городской председатель Андрей Садовый.

Сейчас расчищены ключевые магистрали и часть электротранспорта уже возобновила работу.

"Извините за временные неудобства! Держим руку на пульсе", — говорится в сообщении.

Напомним, что во Львове в пятницу, 25 июня, произошла аномальная буря. Улицы города заливали потоки воды.

По данным Львовского городского совета, из-за бури упало более 20 деревьев. В центре Львова сообщают об обрыве электрических проводов, из-за чего часть домов осталась без электроснабжения.

Также из-за бури уничтожили летние площадки ресторанов и затопило несколько улиц.

Вода на дорогах достигала окон машин. Затопило и центральные площади и пешеходные переходы.

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