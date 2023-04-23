Во Львове коллаборант попросил суд его не наказывать, потому что "Украины не существует": как все закончилось

Житель Львова на суде заявил, что он не совершил ничего противозаконного, потому что "Украины не существует".

Во Львове судили коллаборанта, который с первых дней полномасштабной войны России против Украины, поддерживал оккупантов и отрицал зверства в Буче.

Об этом говорится в приговоре Железнодорожного райсуда Львова.

К правоохранителям обратился сосед подсудимого. Тот рассказал, что раньше у него с подозреваемым были хорошие отношения, однако с начала войны тот начал активно поддерживать Россию, тогда как свидетель присоединился к местной территориальной обороне. Когда полиция начала искать потенциальных предателей, терроборонец заявил на своего соседа.

Правоохранители задокументировали телефонные разговоры от 12 апреля 2022 года, в которых подозреваемый откровенно поддерживал страну-агрессора, в частности заявлял:

"Там два слова всего есть — демилитаризация и денацификация. Ну, если бы это была война. Если бы это была война, то тогда объявили бы войну Украине, правильно".

"Ну почему всю страну не уничтожают? Если бы уничтожали это было бы все по-другому".

"Ну это же плюс. Люди, которые работали. Да, люди, служившие в КГБ, их добирали туда особенно тщательно, и этим я доверяю. Главное имперское чувство, а оно есть у нас и КГБ".

"Буча — это такой же фейк, как и все твои остальные эти".

"Я, например, не понимаю, почему нельзя было пару ракет запустить в Жешув, да, в польский и там накрыть С-300, а не ждать их, пока они приедет в Днепропетровск и в Днепропетровске его бахнуть. Я бы в Жешуве бахнул ".

На суде подозреваемый вины не признал. Он заявил, что якобы "случайно стал гражданином Украины, потому что его государство развалилось". Он сказал, что "суд не должен его наказывать, потому что такого государства, как Украина, нет и никогда не существовало".

"Утвердил, что Россию на полномасштабную войну против Украины спровоцировали, а Запад воюет украинцами за свои же интересы, которые направлены против России. Считает, что украинцев как нации не существует, а россияне – это братья. Украина должна быть лишена оружия, а действующая власть" нужно устранить физически, поскольку она портит жизнь людей. Преступления в Буче и других оккупированных городах Украины — это фейк, утверждает, что россияне на такое не способны", — говорится в материалах суда.

Жителя Львова признали виновным по ч. 1 ст.436-2 УК Украины. Его арестовали на 6 месяцев.

Напомним, во Львове задержали мужчину, который поджег церковь Рождества Пресвятой Богородицы.

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