Во Львове к больному ребенку приехал пьяный медбрат

Родители ребенка обратились по этому поводу с заявлением в полицию.

За пребывание в нетрезвом состоянии на вызове у пациента медбрата "скорой помощи" во Львове отстранили от работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Львовского областного центра экстренной медицины.

В сообщении уточнили, что в отношении медика поступило заявление в полицию, после чего было проведено обследование, которое подтвердило факт алкогольного опьянения. Сколько именно промилле алкоголя было в крови медбрата, не сообщается.

Медицинский работник отстранен от исполнения профессиональных обязанностей, ему грозит увольнение. "Все лица, которые позволяют себе употребление алкоголя на рабочем месте или терпят это, безапелляционно освобождаются руководством Центра — без права восстановления на работе", — говорится в сообщении Львовского областного центра экстренной медицины.

По информации издания Zaxid.net, инцидент произошел во время вызова к больному ребенку на улице Лазаренко. Заметив, что медик находится в нетрезвом состоянии, родители больного ребенка обратились в полицию.

Напомним, ранее в ровенской больнице пьяный 24-летний мужчина напал на 45-летнего врача-травматолога и распылил ему в лицо слезоточивый газ. В результате нападения врач получил химические ожоги глаз.

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