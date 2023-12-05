Во Львове известному врачу Бернику, который за взятку хотел уехать за границу, суд вынес приговор

Во Львове Галицкий районный суд вынес приговор известному инфекционисту Игорю Бернику, который дал работнику СБУ 15 тыс. долларов взятки для беспрепятственного выезда за границу в начале полномасштабного вторжения. Суд назначил ему четыре года тюремного заключения.

Об этом пишет Zaxid.net.

Как указано в приговоре суда, врач-инфекционист Львовской областной инфекционной больницы Игорь Берник предложил 15 тыс. долларов работнику СБУ за беспрепятственный выезд за границу. 23 марта 2022 года Берник передал взятку и был задержан.

В суде Игорь Берник не признал своей вины в даче взятки. Он заявил, что в начале полномасштабного вторжения попросил оперуполномоченного помочь в пересечении границы. Затем они встретились и работник СБУ озвучил сумму в 15 тыс. долларов. По словам Берника, он якобы отказался давать взятку, считая, что имеет законные основания для пересечения границы.

А работник СБУ, по словам врача, настаивал, что это его единственный шанс и тогда он согласился, отдолжив 15 тыс. долларов у родителей. Игорь Берник должен был пересечь границу вместе со своим знакомым – работником СБУ и его руководителем, которые собирали в командировку. После передачи средств врач был задержан.

Игорь Берник и работник СБУ вели переписку в WhatsApp, во время которой врач "крайне инициативно склонял" правоохранителя решить вопрос пересечения границы. По мнению суда, правоохранители не провоцировали Игоря Берника давать взятку, напротив работник СБУ предупреждал его об уголовной ответственности.

Судья Олег Юркив признал Игоря Берника виновным в даче взятки работнику СБУ, назначив ему четыре года тюрьмы без конфискации имущества. 15 тыс. долларов, которые Берник давал как взятку, конфискуют в доход государства. На приговор еще может быть подана апелляция.

Напомним, в Одесской области фальшивые СБУ и ТЦК "охотились" на мужчин.

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