Во Львове изменили время работы некоторых пунктов вакцинации: какой график

В пунктах вакцинации против коронавируса во Львове есть разные вакцины.
Временные пункты вакцинации против коронавируса во Львове будут работать дольше – до 20:00, чтобы все желающие смогли иммунизироваться.
Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.
Среди вакцин, которые могут выбрать прививочные люди, в частности, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac и Moderna.
"В частности, с 10.00 до 20.00 в будние и выходные дни будут работать почти все временные пункты вакцинации, кроме пункта на Нижнем Шуваре и пункта в ТЦ "MARK", — сказано в сообщении.
Кроме того, в городских поликлиниках и некоторых больницах Львова пункты вакцинации работают тоже с 9:00 до 20:00, а в выходные дни начинают работу на час позже с 10:00 и закрываются в 16:00.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.
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