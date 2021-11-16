Во Львове изменили время работы некоторых пунктов вакцинации: какой график

Во Львове изменили время работы некоторых пунктов вакцинации: какой график

В пунктах вакцинации против коронавируса во Львове есть разные вакцины.

Временные пункты вакцинации против коронавируса во Львове будут работать дольше – до 20:00, чтобы все желающие смогли иммунизироваться.

Об этом сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

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Среди вакцин, которые могут выбрать прививочные люди, в частности, Pfizer, AstraZeneca, Coronavac и Moderna.

"В частности, с 10.00 до 20.00 в будние и выходные дни будут работать почти все временные пункты вакцинации, кроме пункта на Нижнем Шуваре и пункта в ТЦ "MARK", — сказано в сообщении.

Кроме того, в городских поликлиниках и некоторых больницах Львова пункты вакцинации работают тоже с 9:00 до 20:00, а в выходные дни начинают работу на час позже с 10:00 и закрываются в 16:00.

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