Во Львове изготавливали фальшивые ID-карты стран ЕС и продавали их мигрантам с Ближнего Востока

Во Львове изготавливали фальшивые ID-карты стран ЕС и продавали их мигрантам с Ближнего Востока

Злоумышленники рекламировали свои "услуги" в Darknet.

Во Львове СБУ при содействии Иммиграционной и таможенной службы Министерства внутренней безопасности США разоблачила злоумышленников, которые изготавливали фальшивые документы. Клиентами дельцов были в основном мигранты с Ближнего Востока.

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Об этом сообщили в СБУ во Львовской области.

В СБУ отметили, что злоумышленники во Львове изготавливали подделки высокого качества и рекламировали себя в Darknet. В основном их клиентами были мигранты с Ближнего Востока, которые заказывали ID-карты стран ЕС и другие разрешительные документы.

СБУ

Злоумышленники изготавливали в несколько десятков фальшивок в месяц. Их они передавали через водителей, которые осуществляли международные перевозки.

"Правоохранители провели санкционированные обыски по местам жительства фигурантов и в помещениях, где изготавливали поддельные документы, в ходе которых обнаружены и изъяты печати, бланки, голограммы, компьютерная техника, которая была задействованная в процессе изготовления и сбыта поддельных документов", — сообщили в СБУ.

Злоумышленникам объявили подозрение по ч. 2 ст. 332 Уголовного кодекса Украины (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заблокировала деятельность агентурной сети ФСБ России, которая действовала на территории Херсонской области. За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение.

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