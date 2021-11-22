Во Львове избрали меру пресечения водителю маршрутки, который сбил монахиню и протянул ее труп 7 километров

Во Львове избрали меру пресечения водителю маршрутки, который сбил монахиню и протянул ее труп 7 километров

Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

Во Львове суд избрал меру пресечения водителю маршрутки, который в субботу, 20 ноября, на перекрестке улицы Дорошенко и проспекта Свободы сбил монахиню и протянул ее тело 7 километров.

Об этом сообщили в Нацполиции Львовской области.

После ДТП маршрутчик скрылся с места происшествия и продолжал двигаться по Львову. Тело 48-летней женщины обнаружили на последней остановке маршрутки на улице Дж. Вашингтона.

ГУ Национальной Львовской полиции

В понедельник, 22 ноября, суд избрал подозреваемому меру пресечения. 47-летний водитель маршрутки будет находиться в СИЗО.

"Следователи отдела расследования преступлений в сфере транспорта полиции Львовщины сообщили ему о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такого", — говорится в сообщении.

Напомним, в центре Львова на перекрестке проспекта Свободы и ул. Дорошенко, маршрутка сбила двух женщин, водитель с места аварии скрылся. Тело одной из пострадавших полиция обнаружила на другом конце города.

Как выяснилось, погибшей оказалась монахиня. Она вместе с другой потерпевшей шла на мессу во Львовскую Латинскую кафедру.

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