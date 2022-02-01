Во Львове из-за вспышки COVID-19 усилили карантин: перечень ограничений

Во Львове вспышка заболеваемости среди детей.

Во Львове из-за вспышки коронавируса комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям во вторник, 1 февраля, усилила карантинные ограничения.

Также читайте В Украине выявили более 30 тысяч больных коронавирусом за сутки: статистика на 1 февраля

Об этом сообщили в Львовском городском совете.

Во Львове в последние недели резко растет количество инфицированных коронавирусом. Поэтому в городе ввели новые карантинные ограничения:

увеличено количество койкомест в детской больнице на Орлика со 100 до 150;

заведения общественного питания, непродовольственные рынки могут работать при полной вакцинации или наличии отрицательного теста как у работников, так и у посетителей;

продовольственные рынки работают при полной вакцинации или наличии отрицательного теста среди работников;

запрещена работа детских развлекательных центров;

проведение массовых мероприятий и работа заведений развлекательной деятельности возможна при условии и полной вакцинации или наличии отрицательного теста.

Заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко рассказал, что во Львове вспышка заболеваемости среди детей. В городе два медицинских учреждения принимают инфицированных коронавирусом несовершеннолетних, это — "Охматдет", где сейчас лечится 102 детей, и детская больница на ул. Орлика, где сейчас 96 пациентов.

Также коронавирусом болеет 18% водителей общественного транспорта и 12% работников коммунальной сферы города. На дистанционном обучении находятся 86% учеников начальной школы. Также 9% воспитанников детских садов больны или находятся на самоизоляции.

В комментарии ТСН медики рассказали, что среднее время пребывания детей в больнице - 5 дней. В настоящее время подтвержденный COVID-19 имеет более 2500 львовских детей. 200 из них – в больницах в состоянии средней тяжести. Только один малыш в реанимации.

Во Львове расширяют детский COVID-стационар

Читайте также: