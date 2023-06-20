Во Львове из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры

Завершается тревожная ночь на 20 июня 2023 года.

Во Львовской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация в социальных сетях.

Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы.

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Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину ночью охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.