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Во Львове из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
5006
Время на прочтение
1 мин
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Во Львове из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры

В результате атаки на Львов вспыхнул пожар / Фото: pixabay.com

Завершается тревожная ночь на 20 июня 2023 года.

Во Львовской области объявлен отбой воздушной тревоги.

Об этом сообщает Львовская областная военная администрация в социальных сетях.

Предварительно: во Львове есть попадание в объект критической инфраструктуры.

Люди не пострадали. Был пожар. На месте работают все службы.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину ночью охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
5006
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