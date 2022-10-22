Во Львове из-за сообщений о заминировании эвакуировали посетителей нескольких ТРЦ

На месте работают полиция, взрывотехники и кинологи.
Во Львове 22 октября неизвестные сообщили о заминировании супермаркетов и ТРЦ города. Туда прибыли полицейские, эвакуировавшие работников и посетителей.
Об этом сообщает ZAXID.NET со ссылкой на полицию Львовской области.
Как сообщили правоохранители, анонимные сообщения о заминировании около обеда поступили на электронную почту торговых заведений, поэтому их администрации обратились в полицию.
На соответствующие места выехали взрывотехники, кинологи и другие службы. Они проводят обследование супермаркетов. Посетителей и работников заведений эвакуировали.
В полиции не разглашают названия супермаркетов и ТРЦ, где ищут взрывчатку.
Напомним, российские войска утром устроили массированную ракетную атаку по разным областям Украины. Так, во время воздушной тревоги над Львовщиной сработала ПВО и предотвратили вражеские удары.
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